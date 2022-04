Dubbelslag in MXGP van Letland voor Gajser, Coldenhoff op podium in tweede manche

De drie Nederlandse crossers konden geen rol van betekenis spelen in de eerste manche. Glenn Coldenhoff kon in de slotronde de gevallen Prado nog passeren en noteerde met een vijfde plaats de beste uitslag, ruim voor Brian Bogers (achtste). Calvin Vlaanderen kwam halverwege de cross ten val en moest genoegen nemen met een veertiende plek.

Het venijn zat in de staart bij de eerste manche. In het laatste rechte stuk voor de finishlijn probeerde Prado met een kamikazeactie om Gajser nog in te halen. De nummer twee in de WK-stand raakte met zijn voorwiel de achterkant van Gajser en klapte tegen de grond. Hij krabbelde met enige moeite overeind en kwam als twaalfde over de streep.

Tim Gajser heeft de beide manches van de MXGP van Letland gewonnen. De leider in de WK-stand ontsnapte bij een alles-of-niets-poging van de Spanjaard Jorge Prado in de openingsrit. In de tweede manche won de tweevoudig wereldkampioen overtuigend.

In de tweede manche deden de Nederlanders het een stuk beter. Coldenhoff pakte zijn vierde podiumplaats van het seizoen, door vlak voor de finish de derde plaats over te nemen van de Spanjaard Ruben Fernández. Na zijn vijfde plaats in de eerste manche eindigde hij als vierde in de daguitslag.

Prado kwam opnieuw ten val en eindigde in de achterhoede. De Let Pauls Jonass eindigde in beide manches als tweede. Bogers (zesde) en Vlaanderen (zevende) deden het in de tweede manche beter dan eerder op de dag.

Herlings al op 286 punten achterstand

Wereldkampioen Jeffrey Herlings ontbrak ook in de zesde MXGP van het seizoen. De Brabander is herstellende van een gebroken hielbeen, een blessure die hij in februari opliep. Herlings is inmiddels weer in training, maar het is nog onbekend wanneer hij zijn rentree gaat maken.

Prolongatie van zijn wereldtitel is ver weg voor Herlings. Gajser heeft al 286 punten voorsprong in de WK-stand.