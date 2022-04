Opkomst bij Franse verkiezingen blijft iets achter bij die van 2017

Om 12.00 uur vanmiddag had 26 procent van de stemgerechtigde mensen zijn stem uitgebracht voor de Franse presidentsverkiezingen. Dat percentage is iets lager dan bij de laatste verkiezingen in 2017 om die tijd (28 procent), maar wel ongeveer een procentpunt hoger dan bij de eerste ronde van de verkiezingen, twee weken geleden. De stembureaus openden vanochtend om 08.00 uur. Tot 20.00 uur vanavond kunnen mensen nog hun stem uitbrengen.

Marine Le Pen bracht vanochtend rond 11.00 uur haar stem uit in het Noord-Franse Hénin-Beaumont. Zittend president Macron heeft iets na 13.00 uur zijn stem uitgebracht, in een stembureau in de Noord-Franse badplaats Le Touquet. Er wordt rekening gehouden met een lage opkomst. Bij de eerste ronde, op 10 april, bleef al 26 procent van de kiezers thuis, het hoogste percentage thuisblijvers in 20 jaar. Ook stemden een half miljoen mensen blanco. Macron voor in de peilingen Volgens de laatste peilingen, die vrijdagavond werden gepubliceerd, kan Macron rekenen op 57 procent van de stemmen. Zijn rivaal Le Pen staat op 43 procent. Andere onderzoeken laten grofweg dezelfde scores zien. In 2017 ging het ook tussen Macron en Le Pen. Toen won Macron met 66 procent van de stemmen. Vanavond direct om 20.00 uur volgt een eerste prognose.