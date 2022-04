Van Vleuten soleert naar indrukwekkende zege in Luik-Bastenaken-Luik

Annemiek van Vleuten heeft haar derde zege van het seizoen behaald door Luik-Bastenaken-Luik op haar naam te schrijven. Na 142 kilometer kwam de renster van Movistar solo over de meet. Grace Brown en Demi Vollering werden op 43 seconden tweede en derde.

Van Vleuten pakte in 2019 in de stromende regen ook al de eindoverwinning in 'La Doyenne'. Toen zorgden Floortje Mackaij en Vollering voor een compleet Nederlands podium.

Ditmaal was het weer een stuk aangenamer. De zesde editie van de heuvelklassieker ontbrandde op 30 kilometer van de finish. Van Vleuten trachtte de koers hard te maken door op de Côte de la Redoute een kopgroep van acht te achterhalen en vervolgens te demarreren. Alleen de Zwitserse Marlen Reusser (SD Worx) kon volgen.