Sandler hoopt bij Feyenoord op derde wedstrijd in 2,5 jaar: 'Hij kan absoluut mee'

Want wie de carrière van Sandler bekijkt, ziet vooral veel wedstrijden die hij heeft gemist. Vanaf zijn opzienbarende overstap in 2018 van PEC naar City ligt de voormalig jeugdspeler van Ajax voornamelijk in de lappenmand.

"Dan zat ik gewoon in de kleedkamer, deed ik doodnormaal mijn scheenbeschermers om en voor je het wist vond je jezelf dan terug op zijn Snapchat. Dan dacht ik echt: wat ben je toch allemaal aan het doen? En dan lag hij alweer in een deuk."

Ondanks zijn onervarenheid laat Sandler zich al snel horen in de kleedkamer, vertelt Marcellis. Het talent is druk, maar niet op een vervelende manier. Iemand die goed in de groep ligt en met zijn dolletjes zorgt voor verbinding bij verschillende groepen, van jong tot oud, onder wie de ervaren Marcellis.

Marcellis begint meteen te lachen als het over Sandler gaat. "Een fantastische vent. Hij kwam van de Ajax-jeugd en je zag al snel op de training hoe verschrikkelijk goed hij kon voetballen. Maar het mooiste is toch wel hoe hij is als persoon. Echt helemaal zichzelf."

Het is niet de ontwikkeling waarop je als jonge verdediger hoopt. Oud-prof Dirk Marcellis (PSV, AZ en NAC, tegenwoordig prestatiecoach topsport) maakte zijn opkomst bij PEC tussen 2016 en 2018 van dichtbij mee. Ze vormden in Zwolle samen het centrale duo.

Marcellis, drievoudig international, weet nog dat Sandler in Zwolle voor het eerst op zichzelf kwam te wonen. "Er ging echt een wereld voor hem open! Kwam 'ie weer ergens aan in zijn trainingspak, omdat hij was vergeten om zijn was te doen en geen kleren meer had. Of hij was zijn schoenen weer eens ergens vergeten..."

Over zulke klunzige acties is Sandler in die tijd erg open. Hij kan er vaak zelf nog het hardst om lachen. "Daarom lag hij ook goed in de groep. En hij leerde er snel van. Hij kon dan wel veel dollen, hij was ook al erg serieus bezig met zijn vak en om beter te worden. Hij pikte alles enorm snel op."

In Zwolle wordt er van Sandler iets anders gevraagd dan in de Ajax-jeugd. "Lekker ballen was er niet meer bij", aldus Marcellis. Het lukt Sandler om zijn voetballende kwaliteiten te combineren met de volwassenheid in zijn spel voor een verdediger die strijdt voor lijfsbehoud.

'Absurde overstap'

Met zijn 1 meter 90, zijn uitbundige krullen, een goede inspeelpass en zijn ogenschijnlijk makkelijke manier van verdedigen valt hij op bij de scouts. Een stap naar de subtop of top van Nederland is de verwachting, maar het wordt de internationale topclub Manchester City.