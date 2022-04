Geen succes, toch voelt Bosz steun in Lyon: 'Da's in voetbal niet altijd zo'

"Op en af. We wisselen goede momenten af met slechte. In voetbal en in resultaten. Dus dat betekent dat je niet bovenin speelt, want daar moet je regelmaat hebben in prestaties en dat hebben wij niet." Peter Bosz op z'n Peter Bosz'. Eerlijk, duidelijk en simpel. Een trainer met een prijzenkast vol complimenten, maar zonder tastbare schalen op het hoogste niveau. Aanvallend voetbal, dat is waar hij voor staat. Maar ondertussen moet Bosz ook denken aan zijn trainerscarrière. Een jaar of vijf geleden leek Bosz hard op weg naar de top. Hij bracht Ajax met wervelend voetbal naar de finale van de Europa League en verdiende er een overgang naar Borussia Dortmund mee. Klaar om Duitsland te veroveren. Problemen in Lyon Anno 2022 mag hij, na zijn ontslag bij Dortmund en daarna ook Bayer Leverkusen, blij zijn met het begrip van de clubleiding van Olympique Lyonnais, de Franse club waar hij sinds de zomer voor de groep staat. Zo goed gaat het namelijk helemaal niet.

Peter Bosz tijdens zijn presentatie bij Lyon in 2021 - ANP

De zevenvoudig Frans kampioen staat achtste en ziet het binnenhalen van Europees voetbal met de week moeilijker worden. Daarvoor is de vijfde plaats nodig. De achterstand op de vijfde plek is met nog vier duels te gaan vier punten. Duurt lang Inmiddels zit het huidige seizoen er al bijna op. En het loopt niet bij Lyon. "En dus zijn we niet goed genoeg", erkent de 58-jarige Bosz, die de verwachtingen in Lyon een beetje wil temperen. Want is Lyon nog wel zo'n grote club? "In mijn ogen heeft een grote club een groot stadion, veel supporters en een erelijst. Lyon is in het verleden zeven jaar achter elkaar kampioen geworden. Dat kan alleen als je een grote club bent. Maar de laatste titel is veertien jaar terug. En dat kan eigenlijk niet voor een grote club." Peter Bosz vertelt ook dat hij nog veel denkt aan Johan Cruijff, die op 25 april 75 jaar zou zijn geworden:

Bosz denkt veel aan Cruijff, ook bij Lyon: 'Zijn ideeën zijn nog steeds raak' - NOS

Hoe dan ook is men niet tevreden over de huidige klassering. In de Europa League deed Bosz het wel aardig met Lyon, maar in de kwartfinales was West Ham United duidelijk te sterk. In de Ligue 1 werd al negen keer verloren. Club spreekt openlijk vertrouwen uit in Bosz Toch sprak voorzitter Jean-Michel Aulas onlangs zijn vertrouwen uit in Bosz. In de voetballerij moet men dan vaak lachen, omdat het gezien wordt als het begin van het einde. Bosz zelf ziet het als oprechte steun. "Als je dagelijks contact hebt met de mensen binnen de club, weten zij ook wat je aan het doen bent en hoe je werkt. Dan zien zij ook waar het aan ligt. We zijn samen aan iets begonnen en zij zijn loyaal naar mij. Dat is niet altijd zo in de voetbalwereld", weet Bosz. Hoewel Bosz na zijn vertrek bij Ajax dus amper succes kent in het buitenland, staat hij er in Nederland - vooral dankzij dat sterke seizoen in de hoofdstad - nog altijd goed op. Na de eerste geruchten over een mogelijk vertrek van Erik ten Hag bij Ajax werd Bosz direct genoemd als opvolger. Daarmee geconfronteerd wordt Bosz fel. "Daar wil ik het niet eens over hebben. Ik geef net aan dat de mensen hier heel loyaal zijn naar mij, dus vind ik dat ik dat ook naar hen moet zijn."

Bosz wil niet praten over vacante trainerspositie bij Ajax - NOS