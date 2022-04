Symptomen en wat te doen?

Specifieke symptomen van een acute leverontsteking zijn onder meer griepachtige klachten als diarree, misselijkheid en buikpijn. Maar ook geelzucht, stollingsproblemen en sufheid komen voor. Bij kinderen tot 6 jaar kan het zijn dat er geen klachten zijn.

Raadpleeg in zulke gevallen een huisarts, kinderarts of de GGD. Het kan zijn dat er nader onderzoek naar gedaan moet worden. Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM.