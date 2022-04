Even geen dominantie Nederlandse wielrensters: 'Er ontstaat een groot gat'

'We' zijn een beetje verwend geraakt. Zes zeges boekten de Nederlandse wielrensters vorig jaar in de grote voorjaarswedstrijden. En het was de jaren daarvoor niet veel anders. Het was niet zozeer de vraag óf een Nederlandse zou winnen, maar meer wélke. Maar dit jaar? Tot nu toe welgeteld één WorldTour-overwinning. Wat is er aan de hand? "Er ontstaat een groot gat", ziet commentatrice Roxane Knetemann. Het grote gat waar de wielercommentator van de NOS op doelt, gaapt tussen een uitzonderlijke lichting wielrensters die langzaamaan afscheid neemt en dat wat erachter zit. "Er is echt wel weer talent, maar het heeft even tijd nodig." Van der Breggen was niet zomaar iemand Knetemann stipt aan dat met Anna van der Breggen niet zomaar iemand is gestopt. "Bij SD Worx missen ze haar in de finales. Het is een beetje zoeken voor die ploeg. Ze was echt een wereldrenster, dat moeten we niet vergeten. Demi Vollering presteerde goed en kon winnen in bijvoorbeeld Luik-Bastenaken-Luik vorig jaar, maar mede dankzij de aanwezigheid van Van der Breggen."

Ze coachte, was bliksemafleider, ze bepaalde het koersverloop. Dat laatste doet Annemiek van Vleuten ook nog altijd, maar elke koers winnen? Zonder de beste sprint in huis te hebben? Het wordt lastiger voor de 39-jarige, die tot nu toe alleen de wat minder aangeschreven Omloop Het Nieuwsblad op haar naam schreef. "Pas op, we doen wel overal mee. Van Vleuten ook. Van Dijk, Brand, Blaak - overal rijden we in de finale. Maar we winnen niet alles meer nee. Misschien hebben we niet beseft hoe uitzonderlijk het al die jaren geweest is. En dan nog, als Marianne Vos niet ziek was geworden vlak voor Parijs-Roubaix... "

Italiaanse revelaties Tegenover de daling in zeges voor Nederland staan de zes overwinningen van Italiaanse rensters. "Dat valt wel echt op. Elisa Balsamo wint drie wedstrijden op rij. We wisten natuurlijk al hoe goed ze was en wat voor sprint ze in huis heeft. Ze werd niet voor niets wereldkampioene, maar ze bewijst het nu ook in voorjaarsklassiekers." "En Marta Cavalli, dat is echt opvallend. Zij is me een partij sterker geworden. Vorig jaar boekte ze wel goede uitslagen. Ze reed vaak in de toptien, maar deed nog niet mee om de zege. Dit jaar wint ze gewoon de Amstel Gold Race en de manier waarop ze vervolgens de Muur van Hoei oprijdt, is echt wel bijzonder." Die Cavalli, 24 jaar, is een van de revelaties van dit wielerseizoen. Naast de Amstel Gold Race won ze ook de Waalse Pijl en werd ze vijfde op de kasseien in Parijs-Roubaix. Ze is benieuwd hoe haar lichaam gaat reageren op zo veel wedstrijden achter elkaar met zondag Luik-Bastenaken-Luik op het programma. "Ik ga mijn best doen en ervan genieten. Want dit is heel bijzonder voor me", reageert de Italiaanse, die voor het Franse FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope rijdt, op de successen.

Cavalli op het podium na de Amstel Gold Race 2022 - ANP

Waar komt Cavalli vandaan? "Ik ben begonnen bij de junioren, en ik werd sterker en sterker. Nu heb ik een grote ploeg die in me gelooft en me steunt. We hebben een paar dingen verbeterd. We hebben aan dingen gewerkt, maar niets bijzonders. Dat komt door de ontwikkeling van mijn lichaam en geest." Vollering, Brand en Van Vleuten positief Ook Demi Vollering ziet de ontwikkeling bij de Italiaanse vrouwen. "Italië is gewoon supergoed aan het worden. Dat betekent niet dat Nederland slechter is, maar ik denk dat het in de breedte beter en groter wordt." Lucinda Brand is het met haar eens en noemt de ontwikkeling positief. Vollering: "Als je nu naar drie jaar geleden kijkt, wordt de groep steeds groter. Met ook iemand van elk team in die groepjes. Dat maakt het tegenwoordig heel anders." Annemiek van Vleuten ziet dat het moeilijker wordt om te winnen door het stijgende niveau, maar noemt de ontwikkeling net als Brand positief voor de sport. En ook ziet Van Vleuten genoeg Nederlands talent aankomen, zoals Shirin van Anrooij: "Vlak haar niet uit. De aansluiting zit eraan te komen. Ze hebben gewoon heel even nodig."

De slag gemist? Of Nederland volgens Knetemann een slag gemist heeft? "Nou, er komt echt wel weer talent aan. Maar Nederland heeft misschien een beetje achterover geleund door alle successen. Te weinig geïnvesteerd in de laag die eronder zat." Als voorbeeld noemt Knetemann het niet meenemen van Wiebes naar het WK in 2019. "Zij was toen de nummer één op de UCI-wereldranglijst, ook al was ze pas 20 jaar. Als ze daar alvast had kunnen wennen aan het niveau, had je daar nu wat aan gehad."