Noodkreet topturnsters: 'Situatie uitzichtloos, zo geen perspectief toekomst'

Nog geen zes jaar geleden arriveerde een met complimenten overladen vrouwenploeg met een historische gouden plak in de tas (Sanne Wevers op balk) uit olympisch Rio de Janeiro in Nederland. Van de euforie van destijds rond de vrouwenploeg is momenteel weinig over.

"Onze situatie lijkt uitzichtloos. Op deze manier is er geen enkel perspectief voor de toekomst", is het overheersende gevoel in de groep.

"De slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld hebben recht op aandacht, erkenning en op goede hulp, maar wij zijn het heden. Voor ons is er niets meer", zeggen ze eensluidend in een gesprek met de NOS over de situatie in het huidige Nederlandse vrouwenturnen.

Ze hebben lang getwijfeld. En vrijuit spreken over hun situatie is nog steeds een lastig onderwerp. Voor één keer nemen de vrouwen het risico en nemen ze een vlucht naar voren. De Nederlandse topturnsters uit de nationale selectie treden na anderhalf jaar stilzwijgen voor het eerst als groep naar buiten.

Een gestructureerd topsportplan ligt er niet. Daarnaast voltrekt zich een enorme leegloop binnen de KNGU. Directeur Marieke van der Plas is per 1 mei weg, technisch directeur Mark Meijer heeft de bond maanden geleden al verlaten en op het gebied van coaches zijn door het vertrek van gewaardeerde krachten flinke gaten geslagen in de begeleiding.

"Er zijn veel besluiten óver ons genomen, maar niet mét ons", kijkt turnster Tisha Volleman terug op de hectische periode. "In anderhalf jaar is alles verwoest wat we in tien jaar hebben opgebouwd", vult Lieke Wevers aan.

Brand

De turnwereld staat inmiddels al bijna twee jaar in brand na allerlei onthullingen in 2020 over misstanden in het verleden, maar vanuit één kant bleef het tijdens de crisis heel lang stil. Noodgedwongen, want elk verkeerd woord kan zwaarwegende gevolgen hebben. Dat is de Nederlandse turnsters het afgelopen jaar wel duidelijk gemaakt door de KNGU, de bond van wie ze hoopten in crisistijd steun te krijgen zodat ze hun topsportdromen konden verwezenlijken.

In plaats van steun volgden er diverse officiële waarschuwingen (gele kaarten) als iemand het lef toonde zich wel kritisch uit te laten over het gevoerde beleid door directie, bestuur en technisch directeur. "Je verwacht dat de bond in crisistijd ook voor jou gaat staan. We zijn echter in de steek gelaten", kijkt Volleman terug op de donkere periode in haar bestaan als topsportster.