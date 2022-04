Wekdienst 24/4: Frankrijk kiest nieuwe president • Opnieuw drukte verwacht op Schiphol

Eerst het weer: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, de meeste ruimte voor de zon vinden we in het westen en noordwesten van het land. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het wordt maximaal 15 tot 18 graden. De komende dagen wordt het voor het gevoel wat frisser met soms een bui.

Wat heb je gemist?

De Russische president Poetin heeft afgelopen nacht een paasdienst bijgewoond in Moskou. Daarbij overhandigde hij de leider van de Russisch-orthodoxe kerk, patriarch Kirill, een versierd paasei, zo meldt het Russische persbureau Tass. Kirill heeft de Russische invasie in Oekraïne steevast verdedigd sinds de oorlog twee maanden geleden begon, en geldt als een bondgenoot van Poetin.

Poetin is sinds de inval in Oekraïne maar weinig in het openbaar gezien. Na Kirills uitspraak "Christus is opgestaan" reageerde Poetin net als andere aanwezigen met de woorden "Hij is waarlijk opgestaan", maar verder deed de president er het zwijgen toe.