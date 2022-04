Vader Dominiek gaat de Paasmis opdragen aan het front, met een bus vol legerspullen

Zijn grote witte bestelbus zit volgepakt met militaire goederen. De troepen aan het front geven van tevoren door wat ze nodig hebben. Nu zijn het slaapzakken, legerkleding, nachtkijkers, kniebeschermers en verbandmiddelen. Maar dit keer heeft vader Dominiek ook paska's bij zich, de traditionele paascakes. Zondag viert Oekraïne Othodox Pasen, vader Dominiek doet dat aan het front in het Oosten.

Dominiek (32) rijdt dit weekend voor de tiende keer vanuit het uiterste westen van Oekraïne naar de militairen in Charkov. Hij is priester van de Grieks-Katholieke kerk. De afstand vanuit Lviv, bijna duizend kilometer, is te groot om in één dag te rijden. Daarom overnacht hij in het klooster van zuster Josefata.

Josefata is alleen overgebleven in het gebouwtje in Poltava. De andere nonnen zijn gevlucht voor de oorlog. "In de nacht is het eng", zegt ze. "Maar dan bidden we. Tijdens het luchtalarm gaan we niet de kelder in, want dat is niet nodig door ons geloof. Tijdens die momenten bidden. Dat is het krachtigste wat er is." Samen zingen ze in het kapelletje. "Laten we bidden voor ons godlievende land, voor onze regering en voor al onze militairen."

Dominiek heeft zijn spullen uitgepakt. Hij heeft een leger-kit voor priesters bij zich, met de minimale uitrusting om een mis op te dragen. Een houten kruis, de bijbel, een kleedje en één waxinelichtje. Als altaar gebruikt hij aan het front soms munitiekisten. Als het moet houdt hij de mis in een loopgraaf of een schuilkelder.

Hij heeft ook een plastic fles met daarin wijwater bij zich, om militairen mee te zegenen. "Daarmee ondersteun ik hun ziel. We laten ze begrijpen dat God bij ze is. Omdat ze grootse prestaties verrichten. Want God zei: er is geen groter offer dan je leven geven voor een ander."