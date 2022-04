Zeven passagiers vermiste toeristenboot Japan gevonden, toestand onbekend

Reddingshelikopters van de Japanse kustwacht hebben zeven mensen gevonden die aan boord waren van de toeristenboot Kazu 1, die sinds zaterdag wordt vermist. Hun toestand is niet bekend, maar volgens de publieke nieuwszender NHK werden ze bewusteloos aangetroffen in het ijskoude water bij het schiereiland Shiretoko, op het noordelijke eiland Hokkaido.

Op de zender was te zien hoe een van de gevonden opvarenden met een helikopter aan land werd gebracht en daarna naar een ambulance werd verplaatst.

Aan boord van de vermiste boot waren 24 passagiers en twee bemanningsleden. Het lot van de overige opvarenden is niet bekend. Autoriteiten zijn nog steeds aan het zoeken met onder meer zes patrouilleboten, vliegtuigen en duikers. Alle opvarenden zouden reddingsvesten dragen.

Metershoge golven

De bemanning van de Kazu 1 had zaterdagmiddag gemeld dat er water via de boeg naar binnen liep, dat het schip slagzij maakte en aan het zinken was. Als gevolg van slecht weer waren vissersboten rond het middaguur al teruggekeerd naar de haven, meldt NHK.

Ook was er een waarschuwing afgegeven voor harde wind en golven van zo'n drie meter hoog. Een werknemer van een andere touroperator in de regio zegt dat hij de bemanning van de Kazu 1 voor vertrek nog waarschuwde om niet uit te varen. Ook zou het schip vorig jaar al beschadigd zijn geraakt bij een ander ongeluk, als gevolg van slecht weer.

Experts denken dat het vermiste schip als gevolg van het ruwe weer de zeebodem heeft geraakt.