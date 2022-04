Tien opvarenden toeristenboot Japan omgekomen, zoektocht gaat door

Tien opvarenden van de vermiste Japanse toeristenboot Kazu 1 die zijn gevonden, zijn overleden. Het gaat om zeven mannen en drie vrouwen, zegt de Japanse kustwacht tegen de Japanse publieke zender NHK.

Er wordt nog gezocht naar de andere mensen die op de boot zaten. De boot kwam gisteren in zwaar weer in de problemen. Waar die is, en of hij is gezonken, is onduidelijk.

Eerder werd bekend dat reddingshelikopters negen opvarenden hadden gevonden. Zij werden aangetroffen in het ijskoude water bij het schiereiland Shiretoko, op het noordelijke eiland Hokkaido. Aanvankelijk waren de berichten dat ze bewusteloos waren.

Op de zender NHK was te zien hoe een van de gevonden opvarenden met een helikopter aan land werd gebracht en daarna naar een ambulance werd verplaatst: