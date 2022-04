Real Betis wint de Copa del Rey, droomafscheid voor aanvoerder Joaquin (40)

Real Betis heeft voor de derde maal in de historie de Copa del Rey veroverd. De overwinning op Valencia na strafschoppen werd helemaal voor Joaquin een emotionele aangelegenheid, de bijna 41-jarige aanvoerder die bezig is aan zijn laatste seizoen als prof.

In het Estadio de La Cartuja van Sevilla, de stad waarin hij het grootste deel van zijn carrière speelde, kwam Joaquin aan het eind van de reguliere speeltijd binnen de lijnen. Zelf droeg hij met een rake penalty bij aan de zege, zijn tweede bekerwinst met de club na die van 2005. Juan Miranda was toen als supporter aanwezig en ging nu in tranen naar de grond na het maken van de beslissende strafschop.

Op doel bij Valencia stond overigens niet Jasper Cillessen, maar de Georgische reus Giorgi Mamardashvili.