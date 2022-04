Fury slaat Whyte knock-out en verdedigt wereldtitel in volgepakt Wembley

Bokser Tyson Fury heeft in Wembley met succes zijn wereldtitels van de boksbonden WBC en The Ring verdedigd. Het Britse zwaargewicht sloeg Dillian Whyte in de zesde ronde knock-out.

De ongeslagen Fury (33) had voor het oog van 94.000 toeschouwers, een Europees record voor een bokswedstrijd, het hele gevecht de overhand.

Het gevecht kende een rustige start. Het was aftasten geblazen, voordat er in de vierde ronde wat meer actie kwam. Er was voor het eerst wat onenigheid tussen de twee boksers en Whyte begon te bloeden boven zijn rechteroog.