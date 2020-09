Coach Wevers mag van turnbond terugkeren in trainingshal

Die vier trainers kregen het verzoek van de bond vrijwillig een stap opzij te zetten in het belang van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Alleen Patrick Kiens van PAX ging niet op het verzoek in. De vier kunnen nu ook aan de slag met hun pupillen, maar wel centraal.

Turncoach Vincent Wevers kan terugkeren in de trainingshal. De KNGU heeft zojuist bekendgemaakt dat het topsportprogramma van de turnsters in TeamNL in een nieuwe vorm wordt hervat. De turnsters kunnen in Nijmegen vijf dagen per week centraal gaan trainen met een trainer van hun keuze.

Er is door de KNGU wel een voorwaarde gesteld: het Instituut Sportrechtspraak (ISR) moet akkoord gaat met de keuzewens van de turnster. De KNGU houdt zich het recht voor tussentijds in te grijpen als mogelijke onderzoeken daartoe aanleiding geven. Mocht er een klacht bij het ISR tegen bijvoorbeeld Vincent Wevers worden ingediend, kan de KNGU besluiten hem weer uit turnzaal te weren.

Veel gesprekken

"We gaan niet terug naar de oude setting. We gaan centraal trainen", verklaarde technisch directeur Mark Meijer de oplossing van de KNGU. Hij gaf aan dat het nieuwe besluit na heel veel gesprekken met allerlei betrokkenen tot stand is gekomen en dat met name de turnsters de nadruk legden op trainer met hun eigen trainer.

"We geven op deze uitvoering aan besluit van het bestuur. Die wil dat er centraal wordt getraind, dat er onafhankelijke waarneming plaatsvindt, de mentale begeleiding wordt geïntensiveerd en dat een cultuurverandering versneld wordt ingezet", aldus Meijer die hiermee ook hoopt dat er aan de slachtoffers van vroegere praktijken recht wordt gedaan.

Wiersma geen bondscoach meer

Meijer gaf aan dat Gerben Wiersma in elk geval niet terugkeert als bondscoach. "Met hem zoeken we naar een nieuw traject." Wiersma mag de turnsters uit Team.NL wel trainen.

Vincent Wevers kan vanaf donderdag 09.00 uur in Nijmegen in elk geval aan de slag. Tegen de vader van olympische kampioene Sanne lagen de zwaarste beschuldigingen. Oud-turnster Joy Goedkoop verklaarde bij een uitzending van het NOS-programma Studio Sport eind juli, dat ze door hem was geschopt en geslagen. "Mocht er de komende 48 uur een klacht tegen Wevers bij het ISR worden ingediend, kunnen we alsnog ingrijpen", aldus technisch directeur Meijer.