Tiende titel Paris Saint-Germain na teleurstellende remise in sfeerloos stadion

Paris Saint-Germain is voor de tiende keer kampioen van Frankrijk geworden. Daarmee zijn de Parijzenaars gedeeld recordkampioen, samen met Saint-Γ‰tienne.

Alle grote sterren verschenen op het veld in het Parc des Princes, waar een puntje tegen RC Lens (1-1) al volstond. Voorin speelden de grote drie: Neymar, Kylian MbappΓ© en Lionel Messi. Laatstgenoemde leek met een gekruld schot de matchwinner te worden.

Het was pas de vierde competitiegoal van de Argentijn, alleen in zijn debuutseizoen voor Barcelona maakte hij er minder. Dat was zeventien jaar geleden.

Weer geen rol in Champions League

Ondanks de landstitel regeert het chagrijn bij PSG, dat zich in die felbegeerde Champions League op de drempel van de kwartfinales te grazen had laten nemen door het Real Madrid van de sluwe Karim Benzema. En ook de nationale beker wint het niet, na onder meer een misser van Xavi Simons in de penaltyserie tegen Nice.

Ondanks de honderden miljoenen uit Qatar in de laatste elf jaar was de landstitel niet altijd vanzelfsprekend. Zo kaapte Lille afgelopen seizoen de eerste plek in de competitie weg. Reden om de selectie vorige zomer flink te versterken, met onder anderen Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum en Achraf Hakimi.