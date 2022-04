PSV doet met zege wat het moet doen bij Cambuur, maar ook niet meer dan dat

Roger Schmidt waarschuwde vooraf al dat PSV ondanks de bekerwinst gewoon weer op nul moest beginnen op het kunstgras in Leeuwarden. Door de opstelling ten opzichte van de week ervoor ook flink door elkaar te husselen, deed hij zelf ook een duit in het zakje.

Kansen waren er genoeg voor PSV, dat na de snelle achterstand ten aanval trok en een aantal goede mogelijkheden had gekregen. Alleen Eran Zahavi wist er op slag van rust eentje te benutten, door een bal die hij al met veel effect kreeg aangespeeld slim richting de hoek te duwen.

En niet alleen die rode kaart, maar ook kort daarna het lelijk mistasten bij een corner van keeper Pieter Bos zorgde ervoor dat PSV uiteindelijk nog ruim voor het einde de krachtsverhoudingen in de score had uitgedrukt. Mario Götze kopte bij de tweede paal dankbaar binnen.

Hoewel Cambuur binnen twee minuten al de leiding nam door een kunstig hakje van Patrick Joosten, was de zesde nederlaag op rij onafwendbaar. Zeker na het wegsturen van Sekou Sylla met twee keer geel, een halfuur voor het einde.

PSV ging wat gemakzuchtig om met de voorsprong, want kansen om de genadeklap uit te delen, waren er daarna nog genoeg. De grootste was voor Ritsu Doan, die vrij voor Bos wild over trapte. En ook Maxi Romero verscheen uit een wat moeilijkere hoek vrij voor de keeper.

Schmidt was er niet gerust op en had ook sterspeler Cody Gakpo nog binnen de lijnen gebracht voor de laatste tien minuten. De aanvaller die tegen Ajax het verschil maakte, kampte afgelopen week met lichte klachten.

Bijna kreeg PSV het deksel nog op de neus, maar Cambuur-stormram Milan Smit leek in de extra bijna te schrikken van zijn grote kopkans op de gelijkmaker.