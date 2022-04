'Onmogelijke' comeback PEC Zwolle steeds reëler na winst bij RKC Waalwijk

PEC Zwolle heeft een van de laatste strohalmen gepakt voor lijfsbehoud in de eredivisie. Uit bij RKC Waalwijk werd met 2-0 gewonnen. De Zwollenaren staan door de overwinning inmiddels op de zestiende plek, met evenveel punten als nummer vijftien Fortuna Sittard. Al hebben de Limburgers nog een wedstrijd tegoed. De VAR was druk De eerste grote kans in Waalwijk was voor PEC. Gervane Kastaneer kon een voorzet van dichtbij inglijden, maar Etienne Vaessen stopte de bal voordat het een doelpunt werd. Even later liet RKC voor het eerst van zich horen bij het vijandelijke doelgebied, Ayman Azhil schoot de bal hard over. Na een kwartier spelen kreeg Thomas van den Belt de bal klaargelegd op zo'n achttien meter. Hij haalde met de binnenkant van de schoen heel precies uit, en schoof de bal in de hoek van het doel: 0-1. De VAR keek nog naar een vermeende overtreding van PEC, maar het doelpunt bleef staan.

Van den Belt kan zijn geluk niet op nadat hij PEC op 0-1 heeft gezet - Pro Shots

Daarna ging het spel op en neer. Tegenvaller voor RKC was het uitvallen van Jens Odgaard, al kon RKC-trainer Joseph Oosting wel de clubtopscorer inbrengen. Hij had Michiel Kramer op de bank gehouden. Diezelfde Kramer combineerde in de blessuretijd van de eerste helft met Saïd Bakari en Richard van der Venne in de zestienmeter van PEC, waarna de laatste van dichtbij kon uithalen. Hij schoot hard maar vergat te mikken, Lamprou had de bal klemvast. Gelijk na rust kreeg PEC-aanvaller Daishawn Redan een gele kaart voor een vermeende schwalbe nadat hij struikelde over het been van Ahmed Touba in het strafschopgebied. De VAR adviseerde scheidsrechter Jochem Kamphuis toch nog even goed te kijken, en toen bleek het tóch een overtreding te zijn van Touba. De gele kaart voor Redan werd ingetrokken door Kamphuis en de bal ging op de stip. PEC-aanvoerder Bram van Polen was bestand tegen de druk en schoot de penalty beheerst in het dak van het doel: 0-2.

Bram van Polen schiet de penalty erin voor PEC Zwolle - Pro Shots