Lavreysen grijpt goud op keirin in Nations Cup; brons Lamberink op 500 meter

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft op de derde dag van de Nations Cup in het Schotse Glasgow goud veroverd op het onderdeel keirin. Lavreijsen, de regerend wereldkampioen en winnaar van olympisch brons in Tokio, bleef Kevin Quintero uit Colombia een half wiel voor. Lavreijsen won de eerste voorronde en werd in de tweede ronde tweede achter de Australiër Matthew Richardson, die later met brons genoegen moest nemen. De Fransman Melvin Landerneau, die vrijdag zilver greep op de 1 kilometer sprint, ging in de finale in de laatste ronde onderuit.

Brons Lamberink op 500 meter Kyra Lamberink veroverde in Glasgow brons op de 500 meter. In de kwalificatie eindigde Lamberink als tweede, achter Martha Bayona Pineda. De Colombiaanse, die bij de WK in 2017 zilver greep op keirin, bleek ook in de finale van de sprint in Glasgow oppermachtig.

In de voorronde gaf Lamberink 0,304 toe, in de finale 0,400. De Italiaanse Miriam Vece, die in de kwalificatie Lamberink nog voor zich moest dulden, veroverde zilver (+0,378). Op de individuele achtervolging liep Daniek Hengeveld de strijd om het brons mis. In de kwalificatie werd ze zesde (van twintig baanrensters) op 3,931 van de latere winnares Mieke Kröger uit Duitsland. Havik en Hoppezak zesde op koppelkoers Bij de koppelkoers, ook wel madison genoemd, eindigden Yoeri Havik en Vincent Hoppezak op de zesde plaats. Jan-Willem van Schip en Roy Eefting moesten zich na tweehonderd rondes tevreden stellen met de dertiende plek. Het goud ging naar het Franse duo Boudat en Thomas.

