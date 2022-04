Brons voor baanwielrenster Lamberink op 500 meter in Nations Cup

Baanwielrenster Kyra Lamberink heeft op de derde dag van de Nations Cup in Glasgow brons veroverd op de 500 meter. In de kwalificatie eindigde Lamberink als tweede, achter Martha Bayona Pineda. De Colombiaanse, die bij de WK in 2017 zilver greep op keirin, bleek ook in de finale van de sprint in Glasgow oppermachtig.

In de voorronde gaf Lamberink 0,304 toe, in de finale 0,400. De Italiaanse Miriam Vece, die in de kwalificatie Lamberink nog voor zich moest dulden, veroverde zilver (+0,378).

Op de individuele achtervolging liep Daniek Hengeveld de strijd om het brons mis. In de kwalificatie werd ze zesde (van twintig baanrensters) op 3,931 van de latere winnares Mieke Kröger uit Duitsland.