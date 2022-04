AZ houdt zicht op plek vier, na geflatteerde zege in slotfase op Heerenveen

Er had veel meer ingezeten voor Heerenveen, dat door vijf duels op rij zonder nederlaag weer omhoog kon kijken op de ranglijst. En het volgende goede resultaat leek in de maak toen Amin Sarr door Tibor Halilovic werd gelanceerd en Peter Vindahl verschalkte.

En dat waren er bijna vijf geweest, maar drie minuten voor tijd knalde invaller Tijjani Reijnders de winnende goal binnen. Dat de voorzet van centrale verdediger Sam Beukema kwam, was veelzeggend voor het wanhoopsoffensief. Daarna ontsnapte AZ nog, toen Arjen van der Heide in de extra tijd de paal raakte.

AZ blijft met pijn en moeite in de race om de vierde plek in de eredivisie en het bijbehorende Europese ticket. Na een teleurstellend optreden tegen sc Heerenveen wisten de Alkmaarders op de valreep nog de volle buit te pakken (2-1).

Met de onderkant van zijn schoen werkte Karlsson een voorzet van Fredrik Midtsjø knap binnen, maar echt energie gaf dat hoogstandje de thuisclub niet.

Sarr leek nog een goede kans te krijgen voor de Friezen, maar stond buitenspel. En Reijnders had al eens rakelings voorlangs geknald, voordat hij zijn elftal de bevrijdende treffer schonk.

Na een prachtige februarimaand met onder meer zeges op PSV en Feyenoord kwam in maart de klad er ineens in bij de ploeg van Pascal Jansen. In het seizoen dat al te lang lijkt te duren voor de Alkmaarders, zal het eerder als een straf voelen als ze via de play-offs voor deelname aan de voorrondes van de Conference League moeten strijden.

En heel misschien treffen ze daarin opnieuw Heerenveen, dat ondanks een kleurloos seizoen nog steeds een kansje heeft om achtste te worden.