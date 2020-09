Heerenveen haalt Poolse verdediger Bochniewicz naar Friesland

SC Heerenveen neemt Pawel Bochniewicz over van Górnik Zabrze. Na de medische keuring ligt er een meerjarig contract klaar voor de 24-jarige Pool, die is opgenomen in de nationale selectie voor de Nations League-wedstrijd van vrijdag tegen Nederland.

De Friezen maken ruim één miljoen euro over voor de 1,94 meter lange centrumverdediger, die in Zabrze nog een contract had tot medio 2021. Het is voor Bochniewicz niet zijn eerste buitenlandse avontuur. Eerder speelde hij voor het Italiaanse Udinese en het Spaanse Granada.