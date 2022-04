Met Dumfries als aanjager neemt Inter koppositie in Serie A over van Milan

Internazionale is de nieuwe koploper in de Serie A. Denzel Dumfries brak de ban in het duel met AS Roma, dat al sinds januari geen competitieduel meer verloren had. Maar aan die reeks van twaalf wedstrijden kwam nu bruut een einde (3-1).

In Nederland staat de energieke Dumfries sinds het afgelopen EK al bekend als alleskunner, maar ook in Italië laat de rechtsback bijzondere dingen zien. Zijn vijfde competitietreffer was een echte spitsengoal: slim de buitenspelval ontwijken, een indrukwekkende sprint richting doel en dan afronden tussen de benen van de keeper door.

En belangrijk was het doelpunt ook, die 1-0 na een halfuur spelen. Vrijuit voetbalde de regerend kampioen zich daarna naar een simpele thuiszege.

Streep van Brozovic

Hoogtepunt van de wedstrijd was de tweede Milanese goal, een streep in de bovenhoek na wat kap- en draaiwerk van Marcelo Brozovic. Maar ook de harde kopbal waarmee Lautaro Martínez na rust de volgende treffer op het bord kopte, onderstreepte de dominantie van de thuisclub. Henrikh Mkhitaryan scoorde vlak voor tijd tegen.

Met allebei nog vijf duels voor de boeg heeft Inter een punt meer dan stadgenoot AC Milan, dat zondag op bezoek gaat bij Lazio.

Roma kan zich concentreren op de halve finale tegen Leicester City in de Conference League, het Europese clubtoernooi waarin ook Feyenoord nog actief is.