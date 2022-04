Belgische rockster Arno Hintjens overleden

De Belgische rocklegende Arno Hintjens (72) is overleden. De stem achter de hits Oh la la la en Putain putain leed al enige jaren aan kanker. De in Oostende geboren Hintjens groeide op met de muziek van blues-, rock- en popartiesten als Sonny Boy Williamson, Elvis Presley, James Brown en The Kinks. In 1972 richtte hij zijn eerste bandje op. Bekendheid kreeg hij vooral als zanger van het in 1980 opgerichte T.C. Matic. T.C. Matic met 'Oh la la la':

De band produceerde vier albums en maakte veel indruk met zijn energieke optredens. Wie de 'orkaan' Hintjens op het podium tekeer zag gaan, vergat dat niet gauw meer. Toen de groep in 1986 uiteenviel, ging Hintjens solo verder. Ook daarin was hij, vooral in eigen land, uiterst succesvol. VRT Nieuws noemt hem "de grondlegger van de Belpop" die tal van artiesten heeft beïnvloed, onder wie Stromae.