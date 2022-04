Dit is waarom KLM-bagagepersoneel vandaag massaal het werk neerlegde

"Medewerkers verdienen te weinig: 11,50 euro per uur en te veel flexibele contracten", zegt Joost van Doesburg van de FNV die formeel niet betrokken was bij de staking. "Zij willen minimaal 14 euro verdienen en eisen betere werkomstandigheden."

De bom die deze ochtend barstte leidde ertoe dat Schiphol reizigers opriep niet meer naar de luchthaven te komen. Afritten naar de luchthaven werden even afgesloten. De situatie was chaotisch en de terminals zelf waren overvol.

Jaren van stakingen

De staking van vandaag komt niet uit de lucht vallen, zeggen deskundigen en de vakbond. Volgens de FNV ligt de oorsprong van het conflict meer dan twintig jaar terug

De Europese luchtvaart werd in de jaren 90 geliberaliseerd en Schiphol wilde "de grootste en goedkoopste" worden. In de jaren die volgden, kwamen er verschillende bagage-afhandelingsbedrijven die elkaar "met lage lonen stevig beconcurreren".

"Schiphol is een marktplaats waar werkend arm worden centraal staat", zegt Van Doesburg. "De arbeidsvoorwaarden van grondpersoneel zijn achtergebleven. De salarissen zijn laag, mensen hebben een onzeker contract."

De afgelopen jaren is er verschillende keren gestaakt door het grondpersoneel op de luchthaven, waar ook de bagage-afhandelaars onder vallen. In 2019 boekten stakers een succes: er komt een loonsverhoging, ook krijgen meer werknemers een vast contract.

Salaris inleveren

Maar dan komt de coronacrisis. Het vliegverkeer ligt zo goed als stil. Een deel van de medewerkers, onder wie het bagagepersoneel, moet salaris inleveren. Inmiddels wordt er weer volop gevlogen, maar blijft het salaris achter.

Econoom Walter Manshanden doet al ruim 25 jaar onderzoek naar de luchtvaart in Nederland. Hij zegt dat het hem niet verbaast dat juist bagagepersoneel van KLM vandaag het werk neerlegde.

Volgens de econoom zorgt het bedrijf niet goed voor de werknemers. "Toen KLM door corona in de problemen kwam, gooiden ze hun parttimers eruit. Er werd steun aangevraagd, die naar de piloten ging en niet naar de afhandelaars."

Meer stakingen

Het verschil met KLM-medewerkers en de andere zes bagage-afhandelingsbedrijven, is dat zij vorige maand een nieuwe cao hebben afgesloten. Daarin is onder meer afgesproken dat het loon omhooggaat naar 14 euro per uur. KLM valt buiten deze cao.

De cao van het KLM-bagagepersoneel is verlopen, over een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt nog onderhandeld. "Met de staking van vandaag is de toon daarvoor in ieder geval gezet", zegt Van Doesburg. Nieuwe stakingen van medewerkers sluit hij niet uit.

KLM heeft vandaag gesproken met stakende medewerkers over onder andere het tekort aan personeel, de hoge werkdruk en zaken als baanbehoud op de lange termijn. "Deze gesprekken zullen we uiteraard in de komende periode voortzetten."