'We dachten dat bij de eerste doodkisten mensen vragen zouden gaan stellen'

Sergeant Artjom Dambajev vocht met de 5de tankdivisie in de buurt van Kiev. De in 1997 geboren militair was Boerjat, een overwegend boeddhistische minderheid in Rusland die woont aan de grens met Mongolië. Eind maart werd hij met zijn eenheid in een hinderlaag gelokt toen ze probeerden terug te trekken, is te lezen op een herdenkingsbericht op Russische sociale media. Onder het bericht staan tientallen steunbetuigingen. Een held wordt hij genoemd, die postuum de hoogste militaire onderscheiding verdient.

Dambajev is een van de tientallen gesneuvelde Russische militairen die terug te vinden zijn op een herdenkingspagina voor militairen uit Boerjatië. Aan het begin van de invasie verwachtten experts dat het protest in Rusland zou toenemen naar mate er meer soldaten zouden omkomen. Maar ook in Boerjatië lijkt het tegenovergestelde het geval.

"We dachten dat als er doodskisten terug zouden komen, mensen vragen zouden gaan stellen", zegt journalist Olga Moetovina tegen de NOS. "Dat mensen verontwaardigd zouden zijn. Maar we zien nu dat iedereen zwijgt." Moetovina woont in Irkoetsk en werkt voor Ljoedi Bajkala - een onafhankelijke nieuwssite over de regio. Ze durft openlijk te spreken over de ontwikkelingen in Rusland, omdat ze dit met haar collega's al doet op hun site.

Daar houden ze ook bij hoeveel militairen uit de regio zijn omgekomen - door met families te spreken, informatie van websites te verzamelen en begrafenissen te bezoeken. Zover bekend waren dat er tot een week geleden zo'n honderd uit Boerjatië en twintig uit Irkoetsk, inmiddels is de site in Rusland geblokkeerd.

Bekijk deze video over militairen uit Boerjatië die vechten in Oekraïne, de tekst gaat daarna verder: