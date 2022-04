Ajax redt vege lijf op het nippertje bij NEC dankzij invaller Brobbey

Ajax heeft op het nippertje met 1-0 gewonnen bij NEC. De Amsterdammers kregen meer kansen, waaronder een penalty, maar wisten die lange tijd niet om te zetten in doelpunten. Ook mochten ze een paar keer van geluk spreken bij grote kansen van NEC en penibele momenten in het eigen strafschopgebied. Het leek doelpuntloos te blijven tot invaller Brian Brobbey toch nog scoorde in de 88ste minuut. Door de overwinning is de voorsprong op nummer twee PSV opgelopen tot zeven punten. Vanavond gaan de Eindhovenaren op bezoek bij SC Cambuur. Veel nieuwe namen Het basisteam van Ajax was volledig omgegooid vergeleken met de verloren bekerfinale tegen PSV. Zo stond Sébastien Haller weer in de spits ten koste van Brian Brobbey. Ook ontbraken vaste basisklanten Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez door een blessure, zij werden vervangen door Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico. Edson Álvarez begon op de bank ten koste van basisdebutant Kenneth Taylor. Wat wel hetzelfde was in Nijmegen was dat Maarten Stekelenburg onder de lat stond. Hij is bij het ontbreken van Remko Pasveer eerste doelman bij Ajax.

Kenneth Taylor stond in de basis bij Ajax - Pro Shots

André Onana zat net als tegen PSV niet op de bank, hij is 'op vakantie gestuurd' door Erik ten Hag. Onana zou in Kameroen zijn. NEC begon met drie centrale verdedigers, onder wie Calvin Verdonck die normaal linksback staat. Stekelenburg is keepen nog niet verleerd Ajax begon fel, en kreeg al na een minuut een grote kopkans via Davy Klaassen. Ajax bleef sterker, maar de eerste grote kans was voor NEC in de twaalfde minuut. Jonathan Okita werd weggestuurd, kwam naar binnen in het strafschopgebied van Ajax en schoot hard op doel. Stekelenburg liet zien het keepen nog niet verleerd te zijn met een spectaculaire redding. De routinier wordt dit jaar 40 en was bijna het hele seizoen geblesseerd. Ajax had het lastig en creëerde niets binnen het halfuur. Toch kregen de Amsterdammers in de 32ste minuut een uitgelezen mogelijkheid om in de wedstrijd te komen. Na een overtreding op Jurriën Timber gaf scheidsrechter Jeroen Manschot een penalty voor Ajax. Aanvoerder Dusan Tadic schoot de penalty laag in de hoek, maar NEC-keeper Mattijs Branderhorst was er eerder bij en stopte de penalty van de Serviër.

Branderhorst redt een penalty van Dusan Tadic - Pro Shots

Voor rust kregen de Amsterdammers met nog een tegenvaller te maken. Perr Schuurs moest geblesseerd afhaken en werd vervangen door debutant Liam van Gelderen. Ook in de rust voerde Ten Hag een wissel door, Brobbey verving de in de kleedkamer achtergebleven Steven Berghuis, die ongelukkig speelde. Toch kwam het eerste gevaar na rust van de Nijmegenaren. Linksback Souffian El Karouani werd vrij voor Stekelenburg gezet en probeerde de bal subtiel te lobben langs de keeper. El Karouani mikte echter niet goed en de bal hobbelde voorlangs, waarna Daley Blind kon opruimen.

Ajax-debutant Liam van Gelderen - Pro Shots

Ook de volgende grote kans was voor NEC. Elayis Tavsan dribbelde in het strafschopgebied van Ajax, leek uit balans gebracht te worden maar ging door en schoot keihard in het zijnet. Een deel van het stadion dacht dat NEC op voorsprong kwam, maar dat was gezichtsbedrog. Rond het uur spelen leek Klaassen hands te maken in zijn eigen strafschopgebied, maar Manschot en de VAR grepen niet in. Kort daarna kreeg Brobbey een kans om zijn invalbeurt te verzilveren. Zijn kopbal na een voorzet van Tagliafico sprong via de binnenkant van de paal terug het veld in. Invallers doen het voor Ajax Ook Klaassen was even later gevaarlijk met het hoofd, toen hij een corner van Ryan Gravenberch op het achterhoofd kreeg. De bal leek in de goal te vallen maar NEC-verdediger Rodrigo Guth haalde de bal van de lijn.