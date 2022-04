Handbalsters winnen oefeninterland van Duitsland, debuut Molenaar in Oranje

De Nederlandse handbalvrouwen hebben laten zien in vorm te zijn richting het EK van later dit jaar. In een oefeninterland tegen Duitsland won Oranje met 24-18.

De Nederlandse vrouwen gingen voortvarend van start. In de eerste helft kon Duitsland nog goed meekomen maar sloeg Oranje na het opvoeren van het tempo toch een gat. Mede dankzij drie benutte strafworpen van Angela Malestein stond het voor rust al 13-5 voor Nederland.

Duitsland leek het de ploeg van bondscoach Per Johansson na rust nog lastig te gaan maken toen het snel twee treffers achter elkaar maakte, maar Bo van Wetering verbrak de opmars van Duitsland door de score op te voeren naar 14-7.

Debutant

Echt spannend kon Duitsland het vervolgens niet meer maken, mede dankzij een goed keepende Yara ten Holte. De handbalsters speelden het duel zakelijk uit.

Dat Johansson deze momenten aan wil grijpen om zijn team beter te leren kennen - het is voor de nieuwe bondscoach de tweede week met Oranje - werd wel duidelijk.

Vlak voor tijd was er nog een bijzonder moment voor de 19-jarige Kim Molenaar: het talent mocht haar debuut maken voor de nationale ploeg. Molenaar is de enige in de huidige wedstrijdselectie die nog in Nederland speelt. Volgend seizoen maakt ze de overstap naar Kopenhagen.