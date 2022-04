Gemeenten helpen Oekraïners aan baan: 'Als ik werk, hoef ik niet te huilen'

Het is een teleurstellend scenario voor veel vluchtelingen: je hebt in je thuisland een hoge opleiding gedaan, maar komt als vluchteling in Nederland enkel aan de bak aan de lopende band of in de kassen. Gemeenten proberen dat te voorkomen en willen de duizenden Oekraïense vluchtelingen helpen aan passend werk. Zo ook in Amstelveen.

Die gemeente is twee weken geleden begonnen met een programma om Oekraïners op de juiste werkplekken te krijgen. Ze worden dan uitgebreid geïnterviewd, zegt PvdA-wethouder Marijn van Ballegooijen in het NOS Radio 1 Journaal. "We willen weten wie we voor ons hebben, wat voor opleiding ze hebben gedaan, wat ze in Oekraïne voor werk hebben gedaan en waar hun passie ligt, om echt te kijken wat voor werk bij iemand past."

Inmiddels zijn er op die manier negentig mensen benaderd, van wie een handjevol al aan de slag is. En hun achtergrond is heel verschillend, zegt Van Ballegooijen. "We hebben tandartsen, mensen uit de ict en finance. We hebben zelfs twee modellen doorgestuurd naar een modellenbureau."

Een van de mensen die via het project aan een baan is gekomen is de 23-jarige Sasha Sjvets. Zij vluchtte uit Odessa naar Nederland en werkt nu als tolk voor de gemeente Amstelveen. Dat sluit aan op haar carrière: in haar thuisland was ze freelance vertaler en tekstschrijver.

Ze helpt landgenoten die geen Engels spreken met hun sollicitatiegesprekken bij de gemeente: