FC Barcelona laat Rakitic naar Sevilla gaan

FC Barcelona laat Ivan Rakitic vertrekken naar Sevilla. De 32-jarige Kroaat kwam niet voor in de plannen van de nieuwe coach Ronald Koeman.

De middenvelder speelde tussen 2011 en 2014 ook al voor Sevilla en keert dus op het oude nest terug. Bij de Europa League-winnaar wordt Rakitic ploeggenoot van onder anderen Luuk de Jong. Hij heeft een contract voor vier jaar getekend.

Volgens Barcelona heeft Sevilla 1,5 miljoen euro overgemaakt. Dat bedrag kan door bonussen en premies oplopen tot maximaal 9 miljoen euro.

Vier landstitels en de Champions League

Bij Barcelona won Rakitic in zes seizoen in totaal dertien prijzen, waaronder vier landstitels en één keer de Champions League. In de gewonnen Champions League-finale van 2015 tegen Juventus (3-1) maakte Rakitic het openingsdoelpunt.

In totaal speelde hij 310 wedstrijden voor de Catalanen, waarin hij goed was voor 35 doelpunten en 42 assists.