Handboogschutter Schloesser verovert wereldbekergoud in Antalya

Handboogschutter Mike Schloesser heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Antalya goud veroverd op het niet-olympische onderdeel compound.

Schloesser was in de halve finales met 149-147 te sterk voor Jean Philippe Boulch en won in de eindstrijd opnieuw van een Fransman. Adrien Gontier werd met 148-142 aan de kant gezet.

Voor Schloesser, die in de kwalificatie al de beste score had laten noteren, was het de zevende individuele wereldbekerzege.

De Laat negende

Bij de vrouwen eindigde Sanne de Laat als negende. Zij verloor in de achtste finales van Ella Gibson, de Britse die uiteindelijk het goud wist te winnen.