Djokovic toont in geboortestad bij vlagen oude vorm en knokt zich naar finale

Novak Djokovic heeft zaterdag voor het eerst sinds november 2021 een finale van een ATP-toernooi bereikt. Op de Serbia Open kwam de tennisser tegen Karen Khachanov een set achter, maar met weergaloos spel in de daaropvolgende sets legde hij zijn tegenstander overtuigend over de knie: 4-6, 6-1 en 6-2.

Djokovic is sinds zijn verbanning van de Australian Open nog maar weinig in actie gekomen. Na vroege uitschakelingen in Dubai en Monte Carlo is het ATP-toernooi in zijn geboortestad Belgrado pas zijn derde toernooi dit jaar.

In de vorige twee ronden moest de Serviër heel diep gaan om de overwinning over de streep te trekken en ook tegen Khachanov, de nummer 26 van de wereld, ging het niet vanzelf.

Oude vorm

Djokovic verloor de eerste set en moest zich dus opnieuw terugknokken. De nummer één van de wereld herpakte zich echter knap en de Serviër liet in de twee sets die volgden zien dat hij zijn oude vorm nog niet verloren was.

Met 6-1 en 6-2 walste hij over Khachanov heen en stelde een plek in de finale veilig, tot vreugde van het uitzinnige thuispubliek. Daarin speelt hij tegen de winnaar van Fabio Fognini en Andrey Rublev.