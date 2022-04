Vanavond op tv: Hoe kijken 'gewone' Russen tegen de oorlog aan? • Waarom Duitsland terughoudend is met sancties

Hoe kijken 'gewone' Russen naar de oorlog?

Dat de Russische media een ander verhaal over de oorlog in Oekraïne vertellen dan de Westerse is bekend. Maar in hoeverre gaan 'gewone' inwoners van Rusland mee in dat verhaal? Nieuwsuur-verslaggever Zainab Hammoud sprak op anonieme basis met drie Russen over hun blik op de oorlog in Oekraïne.

We praten erover door in de studio met Rusland-correspondent Iris de Graaf.