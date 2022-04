Vierklapper Jesus leidt simpele overwinning in van Manchester City op Watford

Al in de vierde minuut begon Jesus met scoren, toen hij een voorzet van oud-PSV'er Oleksandr Zintsjenko van dichtbij kon binnentikken. Twintig minuten later verdubbelde hij de score met zijn vijfde competitiedoelpunt door een puntgave voorzet van Kevin De Bruyne binnen te koppen.

Even leek het een walk-over te worden, maar nog geen drie minuten later werd het uit het niets 2-1. Watford-linksback Hassane Kamara liet City-keeper Ederson kansloos op een lage schuiver, al raakte de doelman de bal nog wel aan.

Al in de 53ste minuut maakte hij zijn vierde door van dichtbij met de binnenkant van de voet af te werken, na een één-tweetje met De Bruyne. Met nog een halfuur te gaan mocht Nathan Aké nog invallen van Pep Guardiola. Verder gebeurde er niets noemenswaardig, waardoor het 5-1 bleef in Manchester.

Jarenlang maakten Manchester United en Arsenal de dienst uit in de Premier League, maar nu troffen de twee grootmachten van weleer elkaar als nummer vijf en zes van de competitie.

Met name United verkeert in slechte doen. Zo liet Liverpool afgelopen dinsdag geen spaan heel van de ploeg van Ralf Rangnick. Het verschil was zo groot dat Britse media medelijden hadden met Ten Hag, die net was aangesteld als nieuwe trainer.

Bommelding

Na die pijnlijke nederlaag werd verdediger Harry Maguire bedreigd. Hij kreeg een email waarin stond dat er een bom bij zijn huis werd gelegd en deed aangifte. Maguire, vaak kop van Jut bij United, begon volgens zijn trainer vanwege de hectische dagen daarom op de bank.

Maar ook zonder Maguire stuntelde de defensie van United in het Emirates Stadium. Eddie Nketiah kon na mistasten van onder andere Alex Telles de bal op doel vuren, maar doelman David de Gea wist het schot te pareren. In de rebound was het alsnog raak voor Nuno Tavares.

De vroege tegengoal van United zorgde op Twitter voor het nodige leedvermaak: