Japans toeristenschip met 26 mensen aan boord vermist

In Japan is een reddingsactie gestart voor de 26 opvarenden van een toeristenboot. De Japanse kustwacht zoekt met vijf schepen en twee vliegtuigen naar de 24 passagiers en twee bemanningsleden.

De bemanning van de Kazu 1 had gemeld dat er water via de boeg naar binnen liep, dat het schip slagzij maakte en aan het zinken was. Alle opvarenden zouden reddingsvesten dragen.

Het schip was een toeristische tocht aan het maken bij het schiereiland Shiretoko, op het noordelijke eiland Hokkaido. Het schip was in de ochtend uitgevaren vanuit de haven van Utoro voor een tocht van drie uur. Het weer was niet al te best en de zee was ruw. Vanwege de hoge golven waren vissersboten naar de haven teruggekeerd, zo melden persbureaus.

Hokkaido ligt erg noordelijk. De nachttemperaturen liggen er onder het vriespunt.