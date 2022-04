Verstappen verschalkt Leclerc in slotfase en wint sprintrace

Max Verstappen heeft bij de Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië de eerste sprintrace van het seizoen op zijn naam geschreven. De coureur van Red Bull mag daardoor acht WK-punten bijschrijven en hij start zondag bij de hoofdrace vanaf de eerste plek. Leider in de WK-stand en winnaar van de twee grands prix dit seizoen Charles Leclerc, eindigde in de sprintrace als tweede en ontvangt zeven punten. Hij start net als bij de sprintrace vanaf P2. De start was duidelijk voor Leclerc, die Verstappen al heel snel te pakken had. Bij de eerste bocht was hij de Nederlander al voorbij, die ook bijna Lando Norris langszij zag schieten. Verstappen hield stand maar Leclerc nam direct afstand. Omdat Zhou Guanyu (Alfa Romeo) van de baan was geschoten na contact met Pierre Gasly (AlphaTauri) kwam er een safetycar op de baan en schoof het veld direct weer in elkaar.

Charles Leclerc leidt het veld voor Max Verstappen tijdens de sprintrace - Reuters

Bij de herstart stonden nog 17 van de 21 rondes op het bord en schoot Leclerc andermaal uit de startblokken. Na een paar bochten had hij alweer een gaatje geslagen richting Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen bleef daarna lange tijd in het kielzog van de Monegask, maar hij kon net niet dichtbij genoeg komen om een serieuze aanval te plaatsen. Tot aan de laatste vijf rondes. Verstappen kroop iedere ronde iets dichterbij en in de 20ste ronde verschalkte hij zijn rivaal. Vervolgens reed Verstappen weg en reed hij onbedreigd naar de zege in de sprintrace. Leclerc eindigde als tweede, Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez kwam als derde over de streep.

WK-stand F1 per 23-4 - NOS

Mercedes-coureur George Russell had eerder op de dag de snelste tijd neergezet tijdens de tweede vrije training. Verstappen kwam tot de zevende tijd. Het was voor de coureurs in Imola voornamelijk van belang om de juiste afstelling van hun wagen te vinden. Voor het eerst dit weekend regende het niet op de baan. Die veranderende weersomstandigheden betekende dat coureurs hun banden wilden testen, zag ook Christian Horner, teambaas van Red Bull: "Omdat het gisteren regende, ligt er veel minder rubber dan normaal op het circuit. Maar onze coureurs hebben hun ritme wel gevonden en zijn tevreden met de afstelling op dit moment."

Grand Prix van Emilia-Romagna bij de NOS De vierde grand prix van het seizoen begint zondagmiddag om 15.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen. Een uitgebreide samenvatting, met analyse van Jan Lammers, is zondagmiddag vanaf 17.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.