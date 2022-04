Russell snelste in opwarmertje voor sprintrace, Verstappen zevende

Mercedes-coureur George Russell is tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië als snelste geëindigd in een training die vooral de opmaat was voor de sprintrace later vanmiddag. Daar wordt bepaald wie er morgen vanaf de eerste plek start. Max Verstappen kwam tot de zevende tijd. Het was voor de coureurs in Imola voornamelijk van belang om de juiste afstelling van hun wagen te vinden. Voor het eerst dit weekend regende het niet op de baan. Die veranderende weersomstandigheden betekende dat coureurs hun banden wilden testen, zag ook Christian Horner, teambaas van Red Bull: "Omdat het gisteren regende, ligt er veel minder rubber dan normaal op het circuit. Maar onze coureurs hebben hun ritme wel gevonden en zijn tevreden met de afstelling op dit moment."

