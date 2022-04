Waterpolosters dwingen tegen sterk Italië finaleplek World League af

De Nederlandse waterpolosters hebben zich geplaatst voor de finale van het Europese finaletoernooi van de World League. Oranje won in de halve finales met 9-7 van Italië en is nu zeker van deelname aan de internationale finale. De waterpolosters troffen Italië voor de 22ste keer in tien jaar en boekte hun tiende overwinning. De Italiaansen plaatsten zich vorig jaar niet voor de Spelen in Tokio, waar Oranje zesde werd. In Rio veroverde Italië nog het zilver. Oranje stond tot de derde periode nooit op voorsprong. Vivian Sevenich maakte daarin gelijk (4-4) en daarna was de ploeg van coach Evangelos Doudesis los. Met drie goals was Sabrina van der Sloot de topscorer van Oranje.

Zo werkt de World League De World League is naast het WK en EK een belangrijk landentoernooi voor de waterpolosters. In de Europese voorronden van de World League speelden zes landen verdeeld over twee poules tegen elkaar. De Nederlandse vrouwen verloren in de poulefase in februari van winnaar van olympisch brons Hongarije (11-9) en in maart werd gewonnen van Griekenland (13-7). In de Europese 'Final 6' - die duren van 22 tot en met 24 april - wordt bepaald welke drie Europese landen naar het grote finaletoernooi mogen, dat van 12 tot 17 juli wordt gehouden.