Gedupeerde reizigers over chaos Schiphol: 'Verheugden ons op Spaans terrasje'

"Een heel vervelende start van de vakantieperiode waar zo veel mensen naar uit hebben gekeken." Zo typeert KLM de chaos die op Schiphol ontstond na een wilde staking van het bagagepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. De teleurstelling is groot bij de gestrande reizigers. "Ik was me ervan bewust dat het een gekkenhuis zou worden nu de vakantie er is, maar dit had ik niet verwacht", verzucht een van hen. "Wat een ellende, met alle bagage, kinderen, ouders", somt een ander op. "Vervelend voor mensen die na jaren weer het vliegtuig willen nemen", zegt een man die op weg was naar Sicilië. Veel passagiers reageren getergd op de overlast. "Het is heel druk en de gates veranderen steeds, dus we moesten veel heen en weer lopen." Een jongeman die met zijn moeder urenlang tevergeefs op haar bagage wachtte: "Wachten, wachten, ik ben echt boos. Ik had eigenlijk naar een wedstrijd gemoeten, maar die moest ik afbellen." Reizigers balen van de situatie

Staking KLM-bagagepersoneel op Schiphol: 'Wat een ellende' - NOS

Anderen laten de chaos juist gelaten over zich heen komen. "Jammer natuurlijk, we hadden ons verheugd vanavond op een terrasje te zitten", zegt een vrouw van wie de vlucht naar Spanje uitviel. "Nu gaan we wat anders doen, thuis." "We wonen dichtbij, dus als het te lang duurt, gaan we thuis op de bank zitten", zegt een man die nog op zijn al ingecheckte koffer staat te wachten. "Het is vervelend, maar op wereldschaal is het een luxeprobleem." "Het is de perfecte timing als je je punt wilt maken en aandacht wilt krijgen", erkent een andere reiziger over de wilde staking die de problemen veroorzaakte. "Slim gedaan op dit moment", beaamt een ander. "De pijn is nu heel groot."

Quote KLM is verantwoordelijk. Woordvoerder vakbond FNV

Een woordvoerder van vakbond FNV benadrukt dat het om een wilde staking gaat, die niet door de vakbond is georganiseerd. Aanleiding was volgens hem de mededeling van KLM dat er vanwege de vakantiedrukte extern personeel zou worden ingezet. "Het personeel heeft donderdagavond de mail gehad en de emoties liepen gisteren heel hoog op, Dat kwam deze ochtend tot uitbarsting. Ze hebben zich in de kantine verzameld en besloten niet naar buiten te gaan." Volgens de FNV-woordvoerder is het personeel al langer ontevreden over flexibele contracten en de lage lonen voor het harde werk. De staking is volgens hem dan ook de schuld dan de luchtvaartmaatschappij. "KLM is verantwoordelijk, omdat het bedrijf het eigen personeel slecht betaalt en weinigen een vast contract biedt."

Bagageband op Schiphol vanmorgen - ANP