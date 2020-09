Vanaf 2022 'tienminutentreinen' op meer drukke trajecten

De spoorverbindingen tussen Nijmegen, Arhem, Utrecht en Schiphol en tussen Schiphol, Leiden, Den Haag en Rotterdam worden gereed gemaakt voor een nieuwe dienstregeling, waarin hier elke tien minuten een trein rijdt. Die moet in 2022 ingaan, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Tussen Eindhoven en Amsterdam rijdt al een zogenoemde 'tienminutentrein'.

Van Veldhoven vindt het belangrijk dat er ondanks corona wordt doorgewerkt aan de "structurele versterking van ons spoor". "De trein is en blijft voor voor veel mensen een basisvoorziening om op het werk, bij familie of op school te komen."

Honderdduizenden reizigers

Op de trajecten Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol en Schiphol-Leiden-Den Haag-Rotterdam rijden nu vier treinen per uur. Dat worden er in 2022 zes. Daardoor moet de drukte in de treinen minder worden. Volgens Van Veldhoven reizen normaal gesproken, buiten coronatijd, honderdduizenden reizigers op deze trajecten.

De Haagse wethouder Van Asten vindt het goed nieuws dat de voorbereidingen doorgaan. "Dagelijks kunnen mensen dan gebruik maken van maar liefst 48 extra intercity's om van en naar Den Haag te reizen. Het maakt dat de trein een nog aantrekkelijker alternatief voor de auto wordt."