Voor topwerper Van den Hurk was de rek er uit, nu is het 'tijd om terug te geven'

Als kleine jongen wist Rick van den Hurk het al zeker: hij zou een wereldster worden in het honkbal. Veel van zijn dromen van toen kwamen uit. Nu is hij 36 en zit zijn carrière erop. Van den Hurk werd op zijn zestiende gescout bij het Brabantse Twins door Chico Jesurun, een beroemde Nederlands-Antilliaanse honkbalcoach. Jesurun bood hem de kans in de Playball Baseball Academy in het Amerikaanse Fort Lauderdale. De 36-jarige werper speelde daarna onder meer in de Major League Baseball (MLB), de toonaangevende Amerikaanse honkbalcompetitie. De oud-international kwam uit voor Florida Marlins, Baltimore Orioles en Pittsburgh Pirates. Vanaf 2013 was Van den Hurk actief in Zuid-Korea en Japan, waar hij een publieksfavoriet was. Hij heeft een grootse carrière gehad, zeker voor Nederlandse begrippen. Mentaal zwaar De liefde voor het spel verdween nooit bij Van den Hurk, ook niet in de laatste fase van zijn spelersloopbaan. Maar de pure, onbezonnen vrolijkheid die het honkballen hem als jochie gaf wel. Steeds groter werden de periodes waarin zijn sport hem juist kopzorgen bezorgde.

2009: Rick van den Hurk bij het Nederlands team - AFP

"Ik liep daar al een langere tijd mee rond", vertelt Van den Hurk in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken. Hij woonde en sportte in totaal twintig jaar buiten Nederland. "Ik had het gevoel dat de rek er uit was. Het werd steeds krapper. Twintig jaar topsport in het buitenland heeft veel gevergd." De druk van het constante presteren werd een worsteling, zeker in zijn afgelopen jaren in Zuid-Korea en Japan. "Op wilskracht en met heel veel toewijding lukte het nog om vol te houden. Daardoor dwong ik toch weer nieuwe contracten af, maar de motivatie ebde daarna dan weer weg. Het zijn mentaal zware jaren geweest." Ups and downs Maar de sport bood hem ook zoveel moois. Van den Hurk dreunt een reeks met hoogtepunten moeiteloos op.

"Mijn debuut in de Major League, waarbij mijn ouders vanaf de tribune toekeken. Acht landstitels die ik heb gewonnen. Mogen werpen in alle finales. En ik heb records verbroken en persoonlijke titels gewonnen." Pijn deed een incident uit 2004. Van den Hurk werd door bondscoach Robert Eenhoorn opgenomen in de olympische selectie voor de Spelen in Athene. Hij zou daar echter nooit in actie komen.

Van den Hurk in 2009 in actie voor Oranje - AFP