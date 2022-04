Gouden Ganzenveer voor schrijver Nelleke Noordervliet

Schrijver Nelleke Noordervliet heeft dit jaar de Gouden Ganzenveer gewonnen. De jury van de jaarlijkse literatuurprijs eert haar als een bijzonder veelzijdig auteur die in alles wat zij schrijft en doet uiterst gewetensvol te werk gaat.

Noordervliet wordt gezien als een van de belangrijkste schrijvers in de hedendaagse Nederlandse literatuur. Ze debuteerde in 1987 met de historische roman Tine of De dalen waar het leven woont, over de eerste vrouw van Multatuli.

Andere bekende werken van haar hand zijn Het oog van de engel (1991), De naam van de vader (1993) en Pelican Bay (2002). Ook schreef ze essays, non-fictie, novellen en columns. Onlangs verscheen haar nieuwe roman Wij kunnen dit.

Vaandeldrager

"In haar werk richt zij zich op actuele thema's, die altijd zijn geworteld in de geschiedenis waarmee ze voor een breed publiek het eminente belang van de historische context duidelijk maakt", aldus juryvoorzitter Jet Bussemaker bij de bekendmaking van de winnaar in NPO Radio 1-programma De Taalstaat.

Volgens Bussemaker is Noordervliet een vaandeldrager van de Nederlandse taal. "Ze heeft een grensoverschrijdende, Europese blik en een emancipatorische inslag met speciale aandacht voor vrouwen. Bovendien draagt ze steevast het belang van de Nederlandse taal en cultuur uit."

Noordervliet is vereerd met de toekenning. "Ik ben sprakeloos", zei ze in De Taalstaat. "Verbaasd, blij, overweldigd. Een kippenvelmoment."