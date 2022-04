Catalaanse cultheld 'Loek' thuis bij Barça: 'Zo'n Busquets, echt een goeie gast'

"Loek! Loek! Loek! Loek!" Zo galmt het door Camp Nou als Luuk de Jong opstaat van de reservebank en warmloopt voor een invalbeurt. Bijna honderdduizend man die zijn naam zingen? Dat hielden weinigen voor mogelijk toen de 31-jarige spits afgelopen zomer overstapte van Sevilla naar FC Barcelona. Maar na reddende doelpunten tegen Real Mallorca, Espanyol en Levante veranderde 'Loek' langzaam maar zeker in een Catalaanse cultheld. 'Pinchhitter' Noem Luuk de Jong gerust 'supersub', 'Mister Plan B' of 'pinchhitter'. Te denigrerende termen voor de 38-voudig international? Nee hoor. "Ik weet wat mijn rol is hier: iets forceren in wedstrijden als het moet", vertelt hij langs trainingsveld van Barcelona. De Jong oogt relaxed. Hij is belangrijk voor het team. Barcelona wint weer. De zon schijnt. "Het is heel gezellig. De sfeer binnen het team is leuk, we gaan vaak wat lunchen ergens met elkaar." "De jongens zijn van begin af aan heel relaxed, ook al zijn het grote spelers", vertelt De Jong. "Ook zo'n Busquets. Toen ik eerst tegen hem speelde, dacht ik: wat een irritante speler. Maar toen ik hier kwam, dacht ik: dat is echt een heel goede gast, een topaanvoerder."

Wisten die grote spelers eigenlijk wel wie Luuk de Jong was toen hij afgelopen zomer het trainingsveld betrad? "Ik denk dat de jongens wel wisten wie ik was", lacht hij. "Ik heb tegen ze gespeeld, doelpunten gemaakt en zat natuurlijk al twee jaar bij Sevilla. Dat merkte ik wel als ik erin kwam, hoe ze me gebruikten." Toch verbaasde De Jong zich in zijn eerste weken - en nog steeds wel - over de kwaliteit van spelers op de training. "Over hoe goed ze zijn, hoe makkelijk sommige dingen ze af gaan." 'Steeds sneller handelen' Zelf wordt De Jong - 30-plusser, veel ervaring - nog elke dag beter door te trainen op dit niveau. "Ik merk het alleen al in de positiespelletjes, dat je kleine dingetjes oppikt van andere spelers. Je moet steeds sneller handelen en zorgen dat je op het hogere niveau meekan." Maar, benadrukt de spits, er komt toch meer bij kijken. Ondanks het hoge niveau, het gaat niet vanzelf. "Dat verwachten mensen soms nog wel bij topclubs. Je kunt pas succesvol zijn als je écht een team kunt maken, zelfs als je zo veel kwaliteit hebt."

Dat De Jong rondloopt met het Barça-embleem op de borst, dankt hij aan Ronald Koeman. De terugkerend bondscoach van Oranje haalde De Jong in de zomer van 2021 van Sevilla naar Barcelona. Een wanhoopaankoop, klonk het. Luuk de Jong in Camp Nou? Dat beeld prikkelde de lachspieren. De start was ook stroef: Barça sputterde onder Koeman en De Jong kwam in negen wedstrijden slechts tot één doelpunt. Na Koemans ontslag en de komst van Xavi als trainer leek het avontuur van De Jong in Barcelona abrupt te eindigen. Van Xavi mocht De Jong vertrekken. Strik erom en naar Cadiz. Daar wilde De Jong niets van weten. "Ik had altijd in mijn hoofd: ik ga het seizoen afmaken bij Barcelona. Ik was natuurlijk net een paar maanden ervoor verhuisd naar Barcelona, bij een van de grootste clubs van de wereld, wie weet wat jouw inbreng daarin kan zijn. Gelukkig heb ik de keuze gemaakt om te blijven en te blijven knokken."

Aan zijn rol binnen het team veranderde met Xavi als hoofdtrainer niet veel, zegt De Jong. Wel denkt hij dat hij zich aan de voormalig middenvelder - in tegenstelling tot bij Koeman, die de spits door en door kende - meer moest laten zien. "Iedereen begon op nul bij Xavi, zodoende heb ik me genoeg bewezen aan hem." Niet alleen de hoofdcoach, maar vooral de socio's omhelzen 'Loek'. Catalaanse jongetjes hangen posters van De Jong aan de muur in de slaapkamer. Is het de onverklaarbare charme van een cultheld? Waarom houdt Barcelona van Luuk de Jong? De spits heeft wel een idee. "Ook al denken mensen dat je het niet kan, als je keihard blijft doorwerken, dan kan je het nog steeds halen", verklaart De Jong zijn status als publiekslieveling. "Dat is denk ik een heel goed voorbeeld voor vooral veel kinderen, dat je de dingen die je wilt bereiken nooit moet opgeven."

Specialiteit van het huis: koppen Dé kwaliteit van Luuk de Jong is koppen. Scoren met het hoofd is een vak, en Luuk de Jong heeft dat ambacht onder knie. De winnende treffers tegen Real Mallorca, Espanyol en Levante waren allen kopgoals. Waar komt die kwaliteit vandaan? "Ik heb het al van jongs af aan", zegt De Jong. "Van echt kleins af aan, merkte ik het al." Vervolgens moet je het talent specialiseren, legt de kopmeester uit. "Verbeteren, verbeteren, verbeteren, er dagelijks mee bezig zijn. In de jeugd bij de Graafschap merkte ik dat ik al verder was dan anderen, en dan moet je het blijven doen."