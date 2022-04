Frida is bijna 80 en vult nog elke week de vakken in haar buurtsuper

Met haar 79 jaar zou ze best eens de oudste vakkenvuller van Nederland kunnen zijn, Frida Cranenbroeck uit Sterksel. Maar dat maakt haar werk niet minder belangrijk, Want zonder de zeventig voornamelijk gepensioneerde vrijwillige arbeidskrachten zou er geen buurtsuper zijn in het Brabantse dorp. "Een dorp zonder super is dood", zegt Cranenbroeck bij Omroep Brabant.

Het werk bevalt haar prima. Ondanks haar hoge leeftijd kan ze nog prima bukken en bij de hoogste schappen komen. "Ik gebruik een matje voor mijn knieën en een krukje als ik er niet bij kan."

Het verhaal van de buurtsuper in Sterksel ten zuidoosten van Eindhoven begon een jaar of zeventien geleden. De enige supermarkt dreigde te sluiten. Dorpsbewoners kwamen in actie, verenigden zich in een coöperatie en startten een filiaal van de Spar. "We begonnen met een paar fanatieke dorpsbewoners, maar het worden er steeds meer", zegt bedrijfsleider Bart Looijman.

Sociale functie

Looijman (43) is de jongste en enige betaalde kracht die er doordeweeks te vinden is in de buurtsuper. Vakkenvuller Frida Cranenbroeck hoort bij de alleroudste vrijwilligers. "Iedere vrijdagmorgen werk ik met een vast clubje van zo'n tien andere gepensioneerde dorpsbewoners in de supermarkt. Je praat een beetje bij en je leert ook nieuwe inwoners kennen, want Sterksel heeft er een nieuwe wijk bij gekregen", zegt ze.

Cranenbroeck en de andere vrijwilligers hebben eenmalig 100 euro betaald om zich in te kopen in de coöperatie. Ruim een jaar geleden kochten ze het pand waarin de buurtsuper zit. "De huur steeg ieder jaar en hoe meer omzet we draaiden, hoe hoger de huur werd", legt bedrijfsleider Looijman uit. "We hebben er geen discussie over gehad."

Zo is Cranenbroeck een beetje mede-eigenaar van 'haar' buurtsuper, al winkelt ze niet altijd. "Ik ga wel eens vreemd bij de Lidl, want we zijn niet de goedkoopste", zegt ze. "Maar het is fijn dat je hier je boodschappen kunt doen en niet 4 kilometer moet rijden voor je spullen. We pikken zelfs dorpsbewoners op die niet meer zo mobiel zijn. Waar tref je dat nog?"