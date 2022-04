Bondscoach Van der Hoff neemt na negen jaar afscheid van de handboogbond

Ron van der Hoff stopt in mei als bondscoach van de Nederlandse Handboog Bond (NHB). De 44-jarige Van der Hoff was negen jaar bondscoach en leidde onder andere het mixed recurveteam vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio naar zilver.

"Het is een zware baan, waarin de balans tussen werk en privé soms moeilijk te vinden is", aldus Van der Hoff, die zelf als schutter meedeed aan de Olympische Spelen in 2004.

Van der Hoff leidde het mixed recurveteam vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio naar zilver: