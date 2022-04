Wilde staking bagagepersoneel KLM, stakers eisen gesprek met directeur

Er is een wilde staking uitgebroken onder de platform personeel van ⁦ @KLM ⁩. Ze zijn woedend over de slechte arbeidsvoorwaarden, enorme werkdruk en het plan om afhandelingsactiviteiten deels te gaan uitbesteden. #staking #schiphol #vastveilig14 pic.twitter.com/GMn1f5VFz8

Journalist Doron Sajet van NH Nieuws meldt dat zo'n 150 medewerkers meedoen aan de staking. Wat de directe gevolgen van de staking zijn, is onduidelijk.

Op de site van Schiphol is te zien dat er tot 10.00 uur zeker zeven KLM-vluchten zijn geannuleerd. Het is niet duidelijk of dit te maken heeft met de staking. Een woordvoerder van Schiphol zegt dat gevolgen op dit moment "in kaart" worden gebracht.

FNV schrijft in een persbericht dat het bagagepersoneel donderdagavond een mail ontving dat een deel van het werk zou worden uitbesteed aan bagageafhandelaar Viggo. Daarmee zou het personeelstekort aangepakt moeten worden, maar volgens de bagagemedewerkers heeft het gebrek aan mensen vooral te maken met de "zeer slechte" arbeidsvoorwaarden. "En daar weigert KLM iets aan te doen."

Gesprek met topman

De stakende KLM-werknemers eisen een gesprek met KLM-directeur René de Groot. FNV zegt bereid te zijn als bemiddelaar op te treden.

Hoewel FNV de staking niet heeft georganiseerd, zegt de vakbond niet te zijn verrast door de actie van de werknemers. In een recente ledenraadpleging gaven de KLM'ers volgens FNV aan de "enorme werkdruk niet meer te zullen accepteren en dat ze echte oplossingen eisen".