Staking KLM-personeel leidt tot tientallen annuleringen en drukte op Schiphol

Tot 10.00 uur vanochtend waren er daarom al zeven KLM-vluchten geannuleerd. Daar zijn inmiddels tientallen vluchten bij gekomen. Schiphol laat weten dat alle nieuwe annuleringen veroorzaakt zijn door de staking. Op de site van Schiphol is te zien dat er tot in de avond vluchten zijn geschrapt.

Volgens Joost van Doesburg, die Schiphol in zijn portefeuille heeft bij vakbond FNV, is het bagagepersoneel "woedend" vanwege "de slechte arbeidsvoorwaarden, enorme werkdruk en het plan om afhandelingsactiviteiten deels te gaan uitbesteden".

Vanochtend vroeg legden de medewerkers in een wilde staking hun werk neer. Een wilde staking is geïnitieerd door de medewerkers zelf en niet door bijvoorbeeld de vakbond.

KLM spreekt in een reactie van "verregaande consequenties" voor klanten en ander KLM-personeel. Volgens de luchtvaartmaatschappij is er momenteel een "zeer beperkte vluchtafhandeling". KLM zegt deze ochtend nog met het grondpersoneel in gesprek te gaan.

Hoewel FNV de staking niet heeft georganiseerd, zegt de vakbond niet te zijn verrast door de actie van de werknemers. In een recente ledenraadpleging gaven de KLM'ers volgens FNV aan de "enorme werkdruk niet meer te zullen accepteren en dat ze echte oplossingen eisen".

FNV schrijft in een persbericht dat het bagagepersoneel donderdagavond een mail ontving dat een deel van het werk zou worden uitbesteed aan bagage-afhandelaar Viggo. Daarmee zou het personeelstekort aangepakt moeten worden, maar volgens de bagagemedewerkers heeft het gebrek aan mensen vooral te maken met de "zeer slechte" arbeidsvoorwaarden. "En daar weigert KLM iets aan te doen."

KLM erkent dat de werkdruk te hoog is, maar benadrukt tegelijk er alles aan te doen om naar oplossingen te zoeken. "Daarbij zetten we alle maatregelen in die mogelijk zijn. Tijdelijke inhuur van medewerkers van een andere afhandelaar op Schiphol is daarbij een van de maatregelen", laat een woordvoerder weten.