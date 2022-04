Chaos op Schiphol door KLM-staking: reizigers opgeroepen niet meer te komen

Schiphol roept reizigers op niet meer naar de luchthaven te komen vanwege de drukte en reeks annuleringen door de staking van bagagepersoneel van KLM. De terminal is "te vol", schrijft de luchthaven op de website. In de loop van de ochtend noemde Schiphol de situatie in de vertrekhallen nog "beheersbaar", maar dat is door de inmiddels tientallen annuleringen niet meer het geval. Vanwege de situatie heeft de marechaussee de afritten naar Schiphol op de A4 afgesloten. De oproep geldt voor alle reizigers met een vlucht tot 15.00 uur. "Dit is een uiterste en zeer vervelende maatregel die Schiphol met het oog op de veiligheid moet nemen", meldt de luchthaven. De staking van het bagagepersoneel is inmiddels wel beëindigd, laat vakbond FNV weten. De medewerkers hebben overlegd met KLM, maar daarbij is geen overeenkomst gesloten. Volgens een FNV-woordvoerder is er een "serieus signaal" afgegeven. Reizigers balen van de situatie:

Vanochtend vroeg legden de KLM-medewerkers in een wilde staking hun werk neer. Zo'n soort staking is geïnitieerd door de medewerkers zelf en niet door bijvoorbeeld de vakbond. Reden voor de staking zijn "de slechte arbeidsvoorwaarden, enorme werkdruk en het plan om afhandelingsactiviteiten deels te gaan uitbesteden", zei Joost van Doesburg, die Schiphol in zijn portefeuille heeft bij vakbond FNV. De staking leidde al snel tot tientallen annuleringen en een grote drukte in de vertrek- en aankomsthallen op de luchthaven. Op de site van Schiphol is te zien dat er tot in de avond vluchten zijn geschrapt. Bijna 200.000 reizigers Het is de eerste dag van de meivakantie, sowieso een van de drukste dagen van het jaar op de luchthaven. Alleen vandaag verwachtte Schiphol al 195.000 reizigers, meldde Het Parool. Daar komt bij dat KLM al rekende op verstoringen door een ongunstige windrichting en onderhoud aan een landingsbaan. Volgens de marechaussee is de situatie op het vliegveld nu "stabiel". Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. De vertrekborden op Schiphol kleurden vanochtend rood:

