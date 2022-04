Amerika vergaapt zich aan scheidingsdrama Johnny Depp en Amber Heard

Amerikanen zijn wel wat gewend als het gaat om vechtscheidingen van de rich and famous, maar de vuile was die afgelopen week in een rechtbank in de staat Virginia naar buiten werd geslingerd was een nieuw dieptepunt. Twee filmsterren, Johnny Depp (58) en Amber Heard (35), hebben elkaar voor de rechter gesleept om een jury te laten beslissen wie wie kapot heeft gemaakt. Volgens Depp heeft Heard hem zo veel schade berokkend dat hij niet meer aan het werk komt, Heard zegt dat haar reputatie is verwoest omdat Depp haar voor leugenaar uitmaakt. Allebei beschuldigen ze elkaar ervan de ander te hebben mishandeld tijdens hun op zijn zachtst gezegd tumultueuze huwelijk. Kortom, deze zaak kent alleen maar verliezers en miljoenen Amerikanen kijken dagelijks mee naar alle genante persoonlijke details via de livestream van de rechtbank. Destructieve nachtmerrie Afgelopen week nam Johnny Depp zelf in het getuigenbankje plaats om te benadrukken dat hij zijn ex-vrouw nooit heeft mishandeld en dat hij geen enkele vrouw ooit heeft mishandeld. Sterker nog, volgens Depp was niet hij, maar Heard de agressor in de relatie. Hij haalde herinneringen op aan hoe zijn romance met Heard zich ontwikkelde van een droom tot een destructieve nachtmerrie, waarbij hij zich regelmatig opsloot in de badkamer om te schuilen voor haar uitbarstingen. "Ze snakte naar geweld, a need for violence", stelde hij. Hij vertelde over hoe hij het topje van zijn middelvinger verloor doordat Heard een fles wodka kapotsloeg op zijn hand, omdat ze hem verweet weer te drinken. Maar ook hoe ze hem zijn medicijnen onthield als hij probeerde af te kicken. De advocaten van Depp probeerden Heard tijdens het verhoor af te schilderen als een narcistische sadistische manipulator, waar Depp niet tegenop gewassen was.

Amber Heard en Johnny Depp in 2015 - AFP

De advocaten van Heard zetten de tegenaanval in door Depp in het kruisverhoor neer te zetten als onvoorspelbare alcoholist en een agressieve drugsgebruiker. Het ene na het andere grove appje werd in de rechtszaal voorgelezen, waarbij Depp Heard een hoer noemt en fantaseert haar te verbranden en te verdrinken. Er werd een foto in de rechtbank getoond van Depps ontbijttafel met lijntjes cocaïne en een vol glas whisky. Het verhoor werd deze week afgesloten met een letterlijk kijkje in de keuken van het stel in West Hollywood, waarbij Depp uitroept "Do you want to see crazy?!":