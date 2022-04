'Nieuwe MeToo-beschuldiging tegen Ali B, nu door Ellen ten Damme'

Zangeres Ellen ten Damme zegt dat ze ook slachtoffer is geweest van seksueel ongewenst gedrag. In het NPO 2-programma De Geknipte Gast zei ze vanavond tegen presentator Özcan Akyol dat ze "eenzelfde ervaring" had als de slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. Ze noemde geen naam, maar volgens het AD zei ze eerder in een podcast dat het gaat om Ali B.

Het incident zou zich zo'n acht jaar geleden hebben afgespeeld, toen Ten Damme en de rapper in Marokko waren voor opnames van het muziekprogramma Ali B en de Muziekkaravaan. Ze trad in de podcast niet in detail over de gebeurtenis.

Het fragment waarin ze de onthulling doet, is inmiddels uit de podcast geknipt, maar het AD heeft de oorspronkelijke opname in handen.

'Niet sjiek'

Tegen Akyol wilde ze de naam van de in opspraak geraakte coach van The Voice of Holland niet noemen. Ze zei het "niet sjiek te vinden om in de media mensen aan de schandpaal te nagelen en als bekend persoon heb je daar denk ik alleen maar last van. Als ik het doe moet het via de officiële justitiële weg. Dat is de enige manier."

Ten Damme sprak in de eerdere podcast haar twijfels uit over wat ze met het incident moest aanvangen. Ze zegt dat ze inmiddels een verklaring bij de politie heeft afgelegd. Naar eigen zeggen om de slachtoffers van The Voice te steunen. "Ik zelf heb er helemaal niks aan om dat te doen. Maar in het kader van het algemeen belang denk ik wel dat ik iets moet doen."